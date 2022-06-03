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Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» начнет ходить по улицам Казани

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На улицы Казани вновь выпустят экскурсионный трамвай «Тюбетейка». Он будет ходить по участку бывшего трамвайного маршрута №», от железнодорожного вокзала до речного порта.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс» пишет, что сотрудники уже проверили рельсы и очистили стрелочные переводы. Сейчас специалисты службы путевого хозяйства наземного транспорта устанавливают путевые тяги и собирают стыки в накладки.

Контакты уже проверили, линию удалось восстановить в обоих направлениях.

Этот экскурсионный трамвай уже запускали в Казани в 2018 году. В столице Татарстана съезжалось много туристов из-за чемпионата мира по футболу.

Ранее Казань вошла в топ-3 городов, наиболее подходящих для молодежи. На первом и втором местах — Санкт-Петербург и Москва. Исследование провел сервис «Работа.ру».

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