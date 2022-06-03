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В Подмосковье запретили оплату проезда наличными через водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мособлдума приняла закон, согласно которому оплату проезда в салоне общественного транспорта Московской области можно будет осуществить только по безналичному расчету. Решение приняли в ходе заседания парламента региона.

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По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, водители зачастую выступали в качестве кассиров сбора наличных у пассажиров, а ежедневно в общественном транспорте региона перевозится более 2 млн человек.

«И это создает крайние неудобства, а самое главное — создает серую зону ухода от налогов и, мягко сказать, лишние обременения для тех, кто участвует в этом процессе, прежде всего — наших граждан», — приводит слова Брынцалова агентство городских новостей «Москва».

Новая мера, по его словам, наведет порядок и сделает поездки удобными и безопасными.

В пояснительной записке к документу говорится, что работу общественного транспорта анализировали в последние годы. Эксперты пришли к выводу, что продажи проездных билетов пассажирам за наличные способствуют ряду нарушений. Например, в 2021 году на водителей общественного транспорта регионов за получение платы от пассажиров в процессе движения было наложено 7 тыс. штрафов на сумму 6,1 млн руб. Кроме того, 15 тыс. штрафов было наложено за правонарушения, которые были связаны с движением транспортного средства от остановки с открытой дверью. Сумма штрафов составила 7,5 млн рублей.

Также было установлено, что оплата проезда наличными увеличивает время на посадку пассажиров, что в свою очередь может привести к срыву расписания движения.

Предполагается, что отказ от расчетов в наличной форме непосредственно в транспорте позволит сэкономить время простоя автобуса на остановке и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Уточняется, что билеты по-прежнему можно будет приобрести за наличные в автоматах и кассах остановочных пунктов. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими и социальными картами, сообщает НСН.

2 июня министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что транспортная карта «Тройка» появилась в продаже на 32 автовокзалах и автостанциях Московской области. При оплате проезда столичным проездным в автобусах Подмосковья действует система лояльности. После каждой 10-й поездки, совершенной в течение 30 дней, скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает максимальных 35%.

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