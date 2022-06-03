Байден призвал ужесточить контроль за оружием в США

Президент США Джо Байден призвал запретить в Соединенных Штатах Америки оборот штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, передает телеканал «Известия». Американский лидер в ходе обращения к гражданам страны заявил, что вторая поправка гарантирует право владеть оружием, однако контроль над ним нужно ужесточить.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.