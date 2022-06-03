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Подмосковный травматолог назвал основные причины детского травматизма летом

Травматолог Григорьев рассказал о трех основных причинах детских травм летом
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал, что летом дети чаще всего получают травмы во время уличных игр, при катании на велосипедах, скутерах и скейтбордах, а также в результате падений с заборов и деревьев. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили на сайте ведомства.

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По словам специалиста, только за последнюю неделю 45 детей получили серьезные травмы из-за падений на детских площадках, еще 34 ребенка травмировались на скейтбордах, велосипедах и скутерах. Кроме того, 24 ребенка попали к травматологу в результате падений с деревьев, отмечает телеканал «360».

Врач напомнил, что в летнее время нельзя оставлять без присмотра маленьких детей. Подросткам же следует соблюдать скоростной режим при катании на электросамокатах и велосипедах, а также останавливаться перед пересечением проезжей части.

Григорьев подчеркнул, что у них обязательно должны быть наколенники, налокотники, шлем, а также защитные перчатки. Эти приспособления помогут избежать тяжелых травм при падении.

«Родителям не нужно развивать чувство страха у детей, следует объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности. Главный совет: больше времени проводите с детьми», — приводит слова Григорьева агентство городских новостей «Москва».

31 мая врач-травматолог НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Кейлин рассказал о трех самых опасных для здоровья инструментах на даче. По его словам, в числе первых по степени опасности является лестница, при падении с которой можно получить травмы различной степени тяжести. Травматолог призвал проверять состояние инструмента и то, как он закреплен. Также опасность представляют «болгарка» и топор, пишет сайт kp.ru.

20 мая заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов назвал самый опасный вид травм для человека. По его словам, травмы головы являются самыми опасными повреждениями. При этом главным критерием серьезности травмы врач назвал наличие кровотечения из раны. Как подчеркнул специалист, повреждения головы очень опасны и чреваты осложнениями, поэтому они требуют пристального внимания.

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