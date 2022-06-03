Подмосковный травматолог назвал основные причины детского травматизма летом

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал, что летом дети чаще всего получают травмы во время уличных игр, при катании на велосипедах, скутерах и скейтбордах, а также в результате падений с заборов и деревьев. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили на сайте ведомства.

По словам специалиста, только за последнюю неделю 45 детей получили серьезные травмы из-за падений на детских площадках, еще 34 ребенка травмировались на скейтбордах, велосипедах и скутерах. Кроме того, 24 ребенка попали к травматологу в результате падений с деревьев, отмечает телеканал «360».

Врач напомнил, что в летнее время нельзя оставлять без присмотра маленьких детей. Подросткам же следует соблюдать скоростной режим при катании на электросамокатах и велосипедах, а также останавливаться перед пересечением проезжей части.

Григорьев подчеркнул, что у них обязательно должны быть наколенники, налокотники, шлем, а также защитные перчатки. Эти приспособления помогут избежать тяжелых травм при падении.

«Родителям не нужно развивать чувство страха у детей, следует объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности. Главный совет: больше времени проводите с детьми», — приводит слова Григорьева агентство городских новостей «Москва».

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