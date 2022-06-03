В России начали наращивать выпуск тканей и пряжи

По прогнозу Минпромторга, российские изготовители ткани и пряжи нарастят объемы выпуска продукции более чем на треть к 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве в пятницу, 3 июня.

В частности, только выпуск трикотажного полотна может увеличиться более чем на 40%. Как отметили в министерстве, в этом году в Ивановской области запланирован запуск двух новых фабрик по производству этого материала — «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники», а также расширение трех действующих предприятий «Миртекс», «Райтекс» и «Протекс».

«Родники-текстиль» (входит в группу «Нордтекс») реализует инвестиционный проект по строительству новой прядильной фабрики, добавили в Минпромторге. Там будут выпускать более трех тыс. т кольцевой пряжи в год, сообщил «Известиям» владелец «Нордтекс» Юрий Яблоков.

«На этой фабрике будет производиться пряжа разных видов, которая подходит и для производства ткани для пошива одежды. Фабрику мы должны были открыть в I квартале 2023-го, но сместили план на середину года из-за поиска новых поставщиков оборудования», — сказал он.

Как добавили в Минпромторге, высокотехнологичное текстильное производство строит и Первая ткацкая фабрика. Оно будет выпускать ткани разных видов с конца 2022 года, сказано на сайте компании.

По данным министерства, в России запущено и несколько крупных проектов по производству нетканых материалов: «Инотекс», «Нетканика», «Гекса — нетканые материалы». При этом объемы выпуска продукции наращивают и сами бренды.

По данным Фонда развития промышленности, один из крупнейших отечественных производителей мужской и женской одежды «Элис Фэшн Рус» (бренды Elis, Lalis и 20line) увеличивает мощности своей фабрики. После завершения модернизации во второй половине 2022-го компания сможет выпускать на 25–30 тыс. единиц одежды в год больше.

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«Пошивной сезон: в России нарастят выпуск тканей и пряжи на треть»