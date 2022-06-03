«Трудные подростки — 2» назвали лучшим веб-сериалом

Первую Национальную премию интернет-контента в номинации «Лучший веб-сериал» получили «Трудные подростки — 2» производства more.tv и «Проспект продакшн». Церемонию награждения в Москве в четверг, 2 июня, посетили «Известия».

«Очень приятно, что появилась премия, которая отмечает не просто развлекательный контент, а именно социально значимый. Мы неимоверно гордимся проектом «Трудные подростки», который поднимает очень сложные подростковые проблемы. В интернете у него более 300 млн просмотров. Большая ценность этого проекта, что он показывает и пути решения. Интеграция в сериал практических инструментов нам кажется еще одним шагом для того, чтобы показать ребятам, как они могут решать свои проблемы», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она уточнила, что в первом сезоне сериала была «горячая линия для подростков» с возможностью психологической помощи. В третьем создатели сериала вместе с изданием «Мел» разработали чат-бот, где в более удобной форме подростки тоже могут получить реальную помощь. Уже больше 20 тыс. ребят воспользовались этим. И на счету этого сериала уже есть спасенные жизни.

«Количество просмотров, подписчиков, показы на телевидении после того, как сериал прошел в онлайн-кинотеатре more.tv, и высокие рейтинги говорят о популярности и о том, что он сделан на понятном подросткам языке. Если бы сериал разговаривал немножко свысока, поучительным взрослым тоном, он не был бы так популярен. Очень важно показывать подросткам, что они не одни в этом мире, что их проблемы не уникальны, это то, через что проходили очень многие», — отметила Баланова.

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«Родные просмотры: кто получил Национальную премию интернет-контента»