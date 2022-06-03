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Кириенко назвал главное качество лауреатов нацпремии интернет-контента

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Интернет невозможно отделить от жизни людей — настолько прочно он вошел в жизнь современников. Поэтому тех, кто создает значимый контент о человеческих ценностях, необходимо поддерживать, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в четверг, 2 июня, на вручении первой Национальной премии интернет-контента.

Он напомнил, что интернет давно стал средством не только развлечения, но и обучения, общения, познания мира. Тем более значимой становится поддержка производителей качественного контента.

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«Интернет всё глубже входит в нашу жизнь и отделить его уже невозможно. И тогда очень важным становится поддерживать людей, которые создают значимый контент, содержательный, позволяющий в первую очередь подрастающему поколению получить в интернете не только развлечения, но и новые знания. Поддержать людей, которые рассказывают об удивительных людях, которые рассказывают о значимых социальных и благотворительных проектах. Такая цель», — сказал он.

Кириенко отметил, что имена лауреатов были неизвестны до самого их награждения. Выбор анонимно и тайно делало экспертное жюри. По его словам, бытует мнение, что успешные интернет-проекты — это про лучшее оборудование, спецэффекты, аппаратуру, моду. Но победители премии доказали обратное: ими стали люди, которые говорили о человеческих ценностях. И у них не всегда была лучшая студия, аппаратура и модные спецэффекты для оформления контента.

«Меня очень радует то, что в итоге победителями стали те, кто в интернете несут добро, несут позитивные эмоции, несут правду, и это очень здорово, потому что, как я уже сказал, интернет неотделим от нашей жизни», — заключил он.

Национальная премия интернет-контента вручалась в Москве впервые за создание социально значимого интернет-контента: проектов о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательного и просветительского контента, контента о достижениях граждан России, а также проектов патриотической направленности и т.д.

На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020-го по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций.

Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн рублей.

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