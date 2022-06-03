Реклама
Прямой эфир

В России начали появляться «зеленые» новостройки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В южном округе Москвы запущен проект одной из первых «зеленых» новостроек, который соответствует отечественному экологическому ГОСТ. Об этом «Известиям» в пятницу, 3 июня, сообщили в девелоперской компании Forma.

На свой учет: в РФ введут рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ
Какие еще меры поддержки в коммунальной сфере и стройотрасли рассматривает правительство

Национальный стандарт (ГОСТ) оценки «зеленых» многоквартирных жилых зданий, который учитывает передовую международную практику оценки экологической эффективности зданий BREEAM, LEED, DGNB, включает 10 категорий оценки, сказали в компании.

В частности, это архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, рациональное водопользование, материалы и ресурсоэффективность, отходы производства и потребления, экологическая безопасность территории, безопасность эксплуатации здания, инновации устойчивого развития.

«Зеленые» здания относятся к энергоэффективным. Они предполагают экономию на расходовании ресурсов, что автоматически приводит к снижению платы за ЖКХ.

Как ранее писали «Известия», в стране могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30–40% в зданиях с наивысшим классом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 9:00 3 июня:

«Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022