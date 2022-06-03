В России начали появляться «зеленые» новостройки

В южном округе Москвы запущен проект одной из первых «зеленых» новостроек, который соответствует отечественному экологическому ГОСТ. Об этом «Известиям» в пятницу, 3 июня, сообщили в девелоперской компании Forma.

Национальный стандарт (ГОСТ) оценки «зеленых» многоквартирных жилых зданий, который учитывает передовую международную практику оценки экологической эффективности зданий BREEAM, LEED, DGNB, включает 10 категорий оценки, сказали в компании.

В частности, это архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, рациональное водопользование, материалы и ресурсоэффективность, отходы производства и потребления, экологическая безопасность территории, безопасность эксплуатации здания, инновации устойчивого развития.

«Зеленые» здания относятся к энергоэффективным. Они предполагают экономию на расходовании ресурсов, что автоматически приводит к снижению платы за ЖКХ.

Как ранее писали «Известия», в стране могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30–40% в зданиях с наивысшим классом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 9:00 3 июня:

«Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ»