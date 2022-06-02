Школьник утонул в реке в Коми

14-летний школьник утонул в реке в Удорском районе Коми. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 1 июня недалеко от поселка Усогорск. Несколько подростков гуляли на берегу реки Ус. Один из них решил искупаться в необорудованном месте и начал тонуть. Другие дети попытались спасти его, однако им это сделать не удалось. Позднее тело мальчика нашли сотрудники МЧС.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот день сообщалось, что под Тюменью в деревне Решетниково в водоеме утонули двое детей, братья шести и 10 лет. Тело младшего извлекли очевидцы, а тело старшего — водолазы.