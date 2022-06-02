Двое детей утонули в водоеме под Тюменью

Под Тюменью в деревне Решетниково в водоеме утонули двое детей, братья шести и 10 лет. Тело младшего извлекли очевидцы, а тело старшего — водолазы ТОСЭР.

Начальник управления ТОСЭР Евгений Булкин рассказал изданию «Наш город», что вызов поступил к ним 2 июня в 12.20. Это был запрос из полиции.

Подробности случившегося неизвестны, в СКР по региону агентству сообщили, что во время проверки дадут оценку действиям должностных лиц муниципальных органов власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения.

Ранее в бассейне фитнес-центра в подмосковном Королеве было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик 2017 года рождения остался в бассейне без присмотра взрослых на продолжительное время и утонул. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи пытались реанимировать его, но мальчик скончался.