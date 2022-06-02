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В России пройден весенний пик лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В России пройден весенний пик лесных пожаров и достигнут переломный момент — сокращены основные площади природных возгораний, которые на эти даты в годовом сравнении рекордно малы.

«Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет»
Глава Минприроды Александр Козлов — о возгораниях в лесах и работе в условиях санкций

«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное и авиапатрулирование. Оперативное выявление возгораний позволяет в максимально сжатые сроки ликвидировать огонь и не допустить роста площадей, пройденных огнем», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз.

В настоящий момент в России продолжается процесс тушения девяти природных возгораний на общей площади 188 га. Восемь из этих пожаров уже локализованы.

В Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары полностью ликвидированы.

30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в регионах Западной Сибири ожидается постепенное похолодание, благодаря этому в июне в регионе снизится пожароопасность.

Глава Минприроды Александр Козлов, в свою очередь, рассказал о наиболее пожароопасных территориях в ближайший период. Так, на протяжении июня–июля сложная обстановка ожидается в 21 регионе, среди них: Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области.

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