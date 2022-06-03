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Для вас написано: ясновидец Пятаков и полицейский-оборотень

Какие книги искать на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В начале лета стартует главный литературный фестиваль страны. В эти дни — с 3 по 6 июня — на Красной площади и на 1-й линии ГУМа будут представлены 400 издательств из 60 регионов. Среди свежих историй — семейная сага в жанре домашней криминальной драмы, охранник торгового центра, ставший счастливым во время пандемии, и человек, научившийся слышать чужие мысли. «Известия» подобрали самые обсуждаемые в литературном сообществе новинки, многие из которых вошли в рекомендательные списки «Нацбеста» и «Большой книги».

Алексей Слаповский, «Страж порядка»

М., 2022, «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»

123

Фото: АСТ
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Главные литературные новинки апреля

Новый роман мастера нетривиальных сюжетов, известного писателя и драматурга, финалиста премий «Русский Букер» и «Большая книга» — история-лабиринт о надвигающемся безумии, в котором каждый поворот может оказаться ловушкой или ложным выходом. Герой герой, Эрих Марков (необычное имя дала мама — любительница Ремарка) с началом пандемии стал счастливым человеком. Охранник торгового центра, любящий свое скромное дело, теперь чувствует себя стражем порядка, исполнителем важной миссии по обеспечению здоровья и благополучия общества. Но обычными мерами порядок, увы, не наводится. Придется кого-то в назидание наказать. Может, даже убить.

Книга продолжает серию «Новая русская классика». История классического частного бунта в условиях постпандемического мира. Вот, например, цитата:

— Маска, не маска, никакой польза.

— Откуда вы знаете, что нет пользы?

— Я давайте не буду, — сказал таксист. — Ваше мнений так, мой так. Я в маске теперь сижу на ваша просьба, есть еще претензий ко мне?

— Нет, спасибо.

Эрих был удовлетворен: таксист подтвердил его уверенность в том, что все живут не аргументами, а заблуждениями, за которые крепко держатся.

Александр Бушковский, «Ясновидец Пятаков»

М., «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»

123

Фото: АСТ

Финалист премии «Ясная Поляна» за сборник «Праздник лишних орлов» и Национальной премии имени Валентина Распутина за роман «Рымба» написал о чуде, растворенном в повседневности.

«Ясновидец Пятаков» — это роман-загадка, разрывающий ткань повседневности, чтобы впустить в быт нечто неведомое — не то божественное, не то напротив. Герой Гаврик Пятаков получает неожиданный дар — слышать мысли других людей и транслировать без слов свои. Неведомым образом ему удалось установить связь с чем-то запредельным, и теперь он словно бы пытается предупредить тех, кто его слышит, что за спиной обрыв и оглянуться нельзя — засосёт.

Саша Николаенко, «Муравьиный бог: реквием»

М., 2022, «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»

123

Фото: АСТ
Золотое сечение: Ирина Антонова несла людям высокую культуру
К столетию со дня рождения великого искусствоведа

Художница Саша Николаенко, иллюстрировавшая книги Санаева, Акунина и Губермана, заявила о себе как о талантливом, хотя и спорном прозаике в 2016-м году, когда дебютный роман «Убить Бобрыкина» был отмечен «Русским Букером». Мнения критиков разделились — одни возносили автора за ритм, игру слов, ироничную интонацию, другие ругали за бессодержательность и мешанину из «Кысь» Татьяны Толстой, «Висельника» Алексея Слаповского и «Письмовника» Михаила Шишкина. Впрочем, обаятельный и не претендующий на литературное открытие роман, реконструирующий новое Средневековье в замкнутом домашнем мире странных и наивных персонажей, настолько полюбился читателю, что ее следующая книга «Небесный почтальон Федя Булкин» ушла влет.

«Муравьиный бог: реквием» продолжает ряд пронзительных и беззащитных зарисовок. Главный герой, ребёнок — принц лета и солнца, бог котов и букашек — оказывается обвиняемым на суде человеческой старости. Теплая, смешная история мальчика и бабушки из «Небесного почтальона» раскрывается иначе. Язык романа восходит к Заболоцкому и Введенскому, дух — к Фёдору Сологубу и Леониду Андрееву.

— Моя книга о личной ответственности каждого: сильного — за жизнь слабого, старого — за жизнь малого, человека — за человека. О детских следах в траве, несущих гибель её обитателям, — рассказывает автор о своем замысле. — О почти божественной власти человека над планетой Земля — «почти», потому что не мы её создали. Это ещё одна попытка сказать нет миру, где уверенность в своей правоте и затрещина вместо жалости ведут в бездну,

Ольга Никулина, «Изумрудная муха»

М., 2022, «Время»

123

Фото: «Время»
Гости из прошлого: космос футуристов, эхо Данте, лицо Мураками
Литературные новинки февраля

Автор событийных мемуаров «Лаврушинский, 17. Семейная хроника писательского дома» — переводчица, дочь писателя Льва Никулина запомнилась очень личными, живыми записками-зарисовками о легендарных именах. В ее воспоминаниях Борис Пастернак, Юрий Олеша, Семен Кирсанов, Валентин Катаев, Эммануил Казакевич, Михаил Пришвин, Виктор Ардов, Лев Ошанин предстают в расцвете славы и терзаниях неудач, нередко в трагедиях репрессий и в дворовой простоте.

Ее новый роман «Изумрудная муха» — семейная сага в жанре домашней криминальной драмы о том, как рождается готовность совершить преступление и как любовь одерживает победу над эгоизмом — на роскошно сервированном «столе» сюжета: с театром, богемой, саспенсом, мрачными тайнами и юмором. На той же полке истории из жизни Раневской, детективы — от Агаты Кристи до «Лунного камня» Коллинз, «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой. Книга понравится тем, кого интересуют и занимательный сюжет, и обаятельный богемный рассказчик.

Антон Ботев, «Пьяный полицейский»

М., 2022, «Городец»

123

Фото: «Городец»

Новый роман дебютировавшего в журнале «Волга» с повестью «Кот Шредингера» кировчанина Антона Ботева. Теперь он написал фантастический, трагический, до горечи смешной текст-шараду, в котором всё оказывается не тем, чем кажется: полицейский — оборотнем, случайная попутчица — вовсе не случайной, поселок Шаля между Пермью и Екатеринбургом — заколдованным местом, да и сам главный герой — то ли сумасшедший, то ли гений, то ли всё сразу. Как отмечает издатель серии, критик Вадим Левенталь, «тут вовсю резвятся Пропп, Кафка и Хармс с Гоголем».

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