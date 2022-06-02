В Белгороде решили отказаться от троллейбусов

Три троллейбусных маршрута в Белгороде заменят автобусными. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на мэра города Антона Иванова.

По словам мэра, троллейбусы в городе себя изжили. Он также отметил, что власти сейчас не готовы вкладывать средства в реконструкцию троллейбусной сети. Она потребует от 1,5 млрд до 2 млрд рублей инвестиций.

Как уточняется в материале, бывший мэр города Юрий Галдун ранее также заявлял о возможном отказе от троллейбусов и об их замене на электробусы.

30 мая сообщалось, что контрольно-счетная палата обнаружила нарушения в работе перевозчика «Воронежпассажиртранс» в Воронеже. По данным палаты, предприятие незаконно сдавало в аренду 18 помещений. Кроме того, компания допускала нарушения в муниципальных контрактах на перевозку пассажиров.