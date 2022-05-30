Нарушения обнаружили в работе дотационного перевозчика в Воронеже

Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения в работе перевозчика «Воронежпассажиртранс» в Воронеже. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на результаты проверки ведомства за 2020–2021 годы.

По данным контрольно-счетной палаты, предприятие незаконно сдавало в аренду 18 помещений. Кроме того, компанией допущены нарушения в муниципальных контрактах на перевозку пассажиров. В частности, выявлено несоблюдение графиков движения. Частично оно объяснялось ограничительными мерами в связи с пандемией и отсутствием водителей.

«Воронежпассажиртранс» обслуживает около 14% общего числа городских маршрутов. На остальных маршрутах работают частные перевозчики. При этом «Абирег» отмечает, что недавно перевозчик получил 63 автобуса большого класса общей стоимостью около 1 млрд рублей.

Всего в эксплуатации предприятия находятся 274 автобуса и 48 троллейбусов. Перевозчику рекомендовано обеспечить соблюдение муниципальных контрактов, принять меры по оформлению объектов недвижимости.