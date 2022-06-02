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В «Асконд» назвали данные о снижении производства сладостей в РФ предварительными

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Приводимые СМИ данные Минсельхоза РФ о снижении производства сладостей являются предварительными и могут в дальнейшем быть скорректированы. Об этом заявил «Известиям» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин в четверг, 2 июня.

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Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Минсельхоза сообщил, что производство кондитерских изделий в России в январе–апреле этого года снизилось на 3,4%, до 1,2 млн т в годовом выражении. Это единственная категория среди основных продуктов питания, в которой зафиксировали снижение производства. По словам источника издания, по итогам января–апреля экспорт кондитерских изделий из РФ сократился на 40 тыс. т год к году. Отмечалось, что объем сопоставим со снижением производства.

Исполнительный директор «Асконд» отметил, что в последние несколько месяцев кондитерские предприятия в России столкнулись с рядом серьезнейших вызовов, связанных как с невысоким уровнем покупательной способности россиян, так и с экономией граждан на продуктах не первой необходимости. Также есть существенные ограничения в логистике как на ввоз сырья, упаковки и оборудования, так и готовой продукции в страны экспорта.

«По нашим данным, именно снижение экспортных отгрузок предприятий сегодня вносит наибольший вклад в общее снижение объемов производства кондитерской продукции в Российской Федерации. Будут ли скомпенсированы выпадающие объемы до конца текущего года, пока сказать сложно, но производители нашей отрасли работают над восстановлением рынков сбыта», — заключил Лашманкин.

В исследовательском холдинге «Ромир» «Известиям» рассказали, что сокращение производства сладостей пока не повлияло на интерес покупателей к ним.

«Более того, весной многие начали покупать товары впрок, в том числе и сладости, поэтому динамика все-таки позитивная. Стоит подчеркнуть, что речь не об объемах, а о потребительском поведении», — сказали в холдинге.

Так, директор по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина рассказала, что за период с января по апрель 2022 года в годовой динамике выросла доля любителей шоколадных батончиков — их покупает каждый пятый россиянин в месяц, доля покупателей конфет и кексов увеличилась примерно на 10%. Сохранили прошлогодние показатели зефир, вафли, пряники, восточные сладости, отметила она.

«Интересно, что по средней частоте покупок в годовой динамике самый активный рост показывают шоколадные пасты», — добавила эксперт.

По ее словам, вкусная еда находится на третьем месте среди способов борьбы со стрессом у россиян. Согласно итогам прошлой недели, вкусную еду выбирают 34% россиян, что на 8 процентных пунктов больше, чем неделей ранее.

15 апреля «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров и представителя альянса «Восточный союз» (объединяет сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата») писали, что кондитерские изделия подорожают в России в среднем на 20–30%.

В Минсельхозе тогда отметили, что российский рынок в целом обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены, так как правительство пытается стабилизировать обеспечение внутреннего потребления. В ведомстве признали, что возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций.

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