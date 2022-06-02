Политолог оценил итоги референдума в Дании по оборонному сотрудничеству ЕС

Дания в настоящее время находится в поиске путей обеспечения своей безопасности, участие же в оборонном сотрудничестве Евросоюза (ЕС) усиливает позиции страны. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал «Известиям» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.

Накануне в Дании состоялся референдум по присоединению страны к оборонной политике Евросоюза (CSDP). Согласно данным избиркома королевства, 66,9% граждан страны проголосовали за данную инициативу, а 33,1% высказались против, передает датская газета Politiken.

«Это усиливает позиции Дании. Но я хочу сказать, что они находятся в поиске путей обеспечения своей безопасности. Они никак не могут принять Арктическую стратегию, в которой в том числе звучат и вопросы безопасности, это откладывается из года в год», — отметил Журавель.

В свою очередь, замглавы Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Себи Кристенсен пояснил «Известиям», что заставило Данию пересмотреть позицию страны в ЕС. По его словам, причинами стали изменения в европейской безопасности на фоне украинского кризиса.

Как указал эксперт, в рамках этого общего объяснения три причины, по которым сторонники отказа Дании от своих особых прав сочли голосование хорошей идеей.

«Во-первых, исключение Дании из процесса принятия решений ЕС по вопросам обороны в течение некоторого времени вызывало растущую озабоченность правоцентристов. Во-вторых, в связи с существенным перевооружением Германии можно ожидать и новой, более масштабной и важной роли Евросоюза. В-третьих же, конфликт высвечивает более общий вопрос национальной идентичности — должна ли Дания быть полностью европейской страной или находиться на обочине европейской политики», — рассказал Кристиан Себи Кристенсен.

Дания является единственным членом Евросоюза, который не участвует в общей оборонной политике объединения уже 30 лет. Связано это с тем, что на референдуме в 1992 году большинство датчан отвергли Маастрихтский договор — учредительный договор ЕС, — выступив против усиления зависимости королевства от Брюсселя. В итоге страна получила право принимать независимое решение в сфере валюты, гражданства, правосудия и обороны, пишет «Газета.ru».