Женщина и двое детей погибли при пожаре в Курганской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Курганской области. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Пожар произошел утром 2 июня в селе Глядянское Притобольного района. На улице Новой загорелся деревянный частный дом. Во время ликвидации горения были обнаружены тела женщины 1978 года рождения, а также детей 2014 и 2020 годов рождения. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

На месте происшествия работают представители следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой будет установлена точная причина возгорания.

В ночь на 31 мая в Вологодской области шесть человек пострадали при пожаре в дачном доме, в их числе двое детей. Огонь полностью уничтожил мансарду и охватил площадь 60 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность печи или электрооборудования.