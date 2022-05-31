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Шесть человек пострадали при пожаре в дачном доме на Вологодчине

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В Шекснинском районе Вологодской области в результате пожара в дачном доме пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом ИА FlashNord сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 31 мая в деревне Пронино. Огонь полностью уничтожил мансарду и успел распространиться на площади 60 кв. м.

В результате пожара серьезные ожоги получили 58-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их госпитализировали. Также пострадали 58-летняя хозяйка дачи, 34-летний мужчина, шестилетний и годовалый мальчики. Им назначено амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи или электрооборудования. В тушении были задействованы 13 человек и пять единиц техники.

29 мая сообщалось о гибели женщины и двух ее малолетних детей в результате пожара в частном доме в Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело.

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