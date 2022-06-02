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Пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке в Омской области

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Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на детской площадке в Омской области. По данным Госавтоинспекции, водитель находился за рулем в пьяном состоянии.

ДТП зарегистрировано утром 2 июня в Таре. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Волга», ехал по улице Сельскохозяйственной, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На пути машины оказалась детская площадка. В результате наезда пострадал шестилетний мальчик, он госпитализирован.

Полиция инициировала административное делопроизводство по факту аварии. Известно, что у мужчины не было водительских прав.

31 мая в Псковской области пьяный водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на двух 15-летних школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Обе девочки госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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