Пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке в Омской области
Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на детской площадке в Омской области. По данным Госавтоинспекции, водитель находился за рулем в пьяном состоянии.
ДТП зарегистрировано утром 2 июня в Таре. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Волга», ехал по улице Сельскохозяйственной, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
На пути машины оказалась детская площадка. В результате наезда пострадал шестилетний мальчик, он госпитализирован.
Полиция инициировала административное делопроизводство по факту аварии. Известно, что у мужчины не было водительских прав.
31 мая в Псковской области пьяный водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на двух 15-летних школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Обе девочки госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.