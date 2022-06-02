Четыре села Приамурья отрезаны от внешнего мира из-за паводков

В Амурской области из-за дождей остаются отрезанными от внешнего мира четыре населенных пункта: села Толбузино и Кузнецово Магдагачинского района, а также село Ивановка Зейского района и село Ульма Мазановского района.

По данным на 1 июня, в регионе подтоплено 12 участков автомобильных дорог: в Зейском и Магдагачинском районах по четыре участка, в Архаринском районе — два участка, по одному — в Сковородинском и Мазановском районах. В селе Ивановка во время паводков затопило 13 приусадебных участков, в городе Сковородино — два, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на УМЧС России по Амурской области.

В селах Ивановка и Черняево для транспортировки жителей через реку Правый Уркан создали две лодочные переправы. За прошедшие сутки в Ивановке удалось перевезти на лодке 17 человек.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно. В районе села Ивановка, где создан нештатный гидропост, уровень воды в реке отслеживают специалисты оперативной группы ГУ МЧС России по Амурской области.

Амурская служба новостей со ссылкой на Амурский центр ГЗ и ПБВ сообщает, что в Магдагачинском районе из-за подъема уровня воды в реке Магдагачи подтоплены четыре участка автомобильных дорог. Так, на дороге Магдагачи — Красная Падь протяженность зоны подтопления составляет до 160 м, глубина — до 50 см. Проезд автотранспорта невозможен.

Из-за подъема воды в ручье Усетали подтоплена дорога Магдагачи — Толбузино, а из-за подъема уровня воды в реке Кутичи подтоплен участок на 17-м километре этой же дороги.

За минувшие сутки удалось освободить от воды два приусадебных участка и участок автодороги на подъезде к городу Сковородино. Проезд остается перекрытым в обоих направлениях из-за проведения ремонтных работ.

Поднялся уровень воды в реке Архара в Архаринском районе, что привело к подтоплению двух участков на дороге между селами Могилевка и Грибовка. Из-за подтопления участка на 15-м км дороги Угловой — Ульма при подъеме уровня воды в ручье Ушаковский отрезано от внешнего мира село Ульма Мазановского района.