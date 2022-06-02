Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин рассмотрит претензии к выплате процентов по евробондам на сумму $1,9 млн
Мир
В Верховной раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата
Мир
Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270
Экономика
Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи
Мир
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Экономика
МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ

Четыре села Приамурья отрезаны от внешнего мира из-за паводков

0
Фото: Управление МЧС РФ по Амурской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области из-за дождей остаются отрезанными от внешнего мира четыре населенных пункта: села Толбузино и Кузнецово Магдагачинского района, а также село Ивановка Зейского района и село Ульма Мазановского района.

По данным на 1 июня, в регионе подтоплено 12 участков автомобильных дорог: в Зейском и Магдагачинском районах по четыре участка, в Архаринском районе — два участка, по одному — в Сковородинском и Мазановском районах. В селе Ивановка во время паводков затопило 13 приусадебных участков, в городе Сковородино — два, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на УМЧС России по Амурской области.

В селах Ивановка и Черняево для транспортировки жителей через реку Правый Уркан создали две лодочные переправы. За прошедшие сутки в Ивановке удалось перевезти на лодке 17 человек.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно. В районе села Ивановка, где создан нештатный гидропост, уровень воды в реке отслеживают специалисты оперативной группы ГУ МЧС России по Амурской области.

Амурская служба новостей со ссылкой на Амурский центр ГЗ и ПБВ сообщает, что в Магдагачинском районе из-за подъема уровня воды в реке Магдагачи подтоплены четыре участка автомобильных дорог. Так, на дороге Магдагачи — Красная Падь протяженность зоны подтопления составляет до 160 м, глубина — до 50 см. Проезд автотранспорта невозможен.

Из-за подъема воды в ручье Усетали подтоплена дорога Магдагачи — Толбузино, а из-за подъема уровня воды в реке Кутичи подтоплен участок на 17-м километре этой же дороги.

За минувшие сутки удалось освободить от воды два приусадебных участка и участок автодороги на подъезде к городу Сковородино. Проезд остается перекрытым в обоих направлениях из-за проведения ремонтных работ.

Поднялся уровень воды в реке Архара в Архаринском районе, что привело к подтоплению двух участков на дороге между селами Могилевка и Грибовка. Из-за подтопления участка на 15-м км дороги Угловой — Ульма при подъеме уровня воды в ручье Ушаковский отрезано от внешнего мира село Ульма Мазановского района.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022