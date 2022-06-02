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МИЦ «Известия» — 5 лет на информационной передовой!

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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2 июня 2022 года первому и самому крупному частному информационному холдингу МИЦ «Известия» исполняется пять лет! В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было объявлено о создании уникального информационного проекта, не имеющего аналогов в России. МИЦ «Известия» был сформирована на базе новостных служб телеканала «РЕН ТВ», Пятого канала и газеты «Известия», и с тех пор редакции всех входящих в МИЦ информационных ресурсов работают как единая служба новостей, которая производит контент в абсолютно любом формате и распространяет его во всех средах.

Сегодня в холдинге работают около 2.8 тыс. сотрудников, по всему миру новости для аудитории «Известий» собирают и передают более 50 стрингеров. Холдинг обладает огромной корреспондентской сетью в 85 регионах России, обеспечивая читателей и зрителей «Известий» самой оперативной и самой достоверной информацией в круглосуточном режиме.

Проекты МИЦ «Известия» — мультимедийный портал IZ.RU, круглосуточный телевизионный канал «Известия» и городской телеканал Санкт-Петербурга «78» в рекордные сроки завоевали популярность аудитории.

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Концепция телеканала «Известия» абсолютно уникальна. Это канал для внедомашнего просмотра, который направлен на быструю визуальную подачу информации. Текстовые титры, объемная инфографика, удобные графические информационные окна, QR-коды, интегрированные в трансляции, новостные сообщения и ролики позволяют потреблять информацию на любых устройствах в современных и удобных форматах даже без звука.

С момента создания МИЦ «Известия» аудитория телеканала выросла до 85 млн человек. Популярность канала последовательно росла на протяжении пяти лет, и в апреле 2022 года достигла рекордного уровня, позволив каналу по ключевым показателям — доле и времени просмотра — стать лидером новостного вещания среди российских частных каналов, уступив только государственному информационному каналу «Россия 24»*.

Бессменным лидером по цитируемости среди печатных изданий в течение пяти лет является газета «Известия», бережно сохраняя высочайшие журналистские стандарты и укрепляя репутацию авторитетного источника аналитики и новостей для жителей России.

Цифровая аудитория портала IZ.RU по всему миру ежегодно увеличивается: на данный момент она составляет 253 млн человек. В месяц цифровые ресурсы МИЦ «Известия» в среднем посещает более 60 млн человек, а число просмотров по сравнению с показателем 2017 года выросло более чем в три раза, достигая сегодня 300 млн в месяц.

МИЦ «Известия» производит информационный контент для телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», которые входят в топ-5 самых популярных каналов России**. Новости пользуются доверием аудитории, а эксклюзивные материалы имеют высокую цитируемость у других телеканалов и СМИ. РЕН ТВ 4 года подряд, включая 2021 год, является самым популярным каналом в мужской аудитории*** и имеет самых молодых зрителей новостей среди всех федеральных каналов****, показывая в год более 1.9 тыс. информационных и новостных выпусков и аналитических программ общих хронометражем около 1 тыс. часов. В апреле этого года РЕН ТВ возглавил рейтинг ТВ-каналов по цитируемости в соцмедиа по версии «Медиалогии».

За телеканалом «78» прочно закрепилась позиция главного городского телеканала Санкт-Петербурга с качественной актуальной повесткой. По данным «Медиалогии», в 2021 году сайт телеканала «78» занял четвертое место в топ-25 самых цитируемых СМИ ленинградской области и Санкт-Петербурга.

МИЦ «Известия» дополнительно усилил свое присутствие в Северо-Западном регионе, став владельцем в декабре 2020 года авторитетного регионального издания «Деловой Петербург» — одного из лидеров по объему читательской аудитории среди деловых СМИ Санкт-Петербурга.

С марта 2019 года в МИЦ «Известия» работает и развивается современный мультимедийный пресс-центр, в котором за три года состоялось более 350 мероприятий с участием более чем 1 тыс. гостей.

Оценивая достигнутые за пять лет результаты работы МИЦ «Известия», генеральный директор холдинга Владимир Тюлин отметил: «МИЦ «Известия» по своей задумке должен быть стать уникальным явлением в российском информационном пространстве. Мы создали медиа нового типа, которое по своей конструкции, бизнес-модели, техническим и дизайнерским решениям являлось на тот момент абсолютно новаторским, и сегодня также не имеет аналогов. МИЦ «Известия» стал крупнейшей частной фабрикой по производству и распространению новостного контента во всех возможных форматах на стыке интернета и телевидения, заполнив существовавшую нишу объективного, круглосуточного, на 100% новостного вещания. Я безмерно горжусь командой нашего холдинга, которая даже в самые сложные периоды проявляет высочайший профессионализм, самоотверженность, готовность работать 24/7 и справляться с резко возросшей физической и психологической нагрузкой. Сегодня, когда люди так остро нуждаются в новостях, наша работа становится важнейшей социальной миссией, формируя для российской аудитории объективную и оперативную картину основных событий и их оценку. Поздравляю от души весь коллектив МИЦ «Известия», благодарю за отличную работу! Последовательный рост популярности наших ресурсов — это целиком и полностью заслуга нашей команды».

* Mediascope, TV Index+, Россия 100 тыс.+, Все 4+, апрель 2022

** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс+, Все 4+, 01.2021 – 12.2021, 01.2022 -05.2022)

*** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, мужчины 25-59, 01.2021 – 12.2021

**** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс+, Все 4+, 01.2021 – 12.2021

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