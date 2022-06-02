МИЦ «Известия» — 5 лет на информационной передовой!

2 июня 2022 года первому и самому крупному частному информационному холдингу МИЦ «Известия» исполняется пять лет! В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было объявлено о создании уникального информационного проекта, не имеющего аналогов в России. МИЦ «Известия» был сформирована на базе новостных служб телеканала «РЕН ТВ», Пятого канала и газеты «Известия», и с тех пор редакции всех входящих в МИЦ информационных ресурсов работают как единая служба новостей, которая производит контент в абсолютно любом формате и распространяет его во всех средах.

Сегодня в холдинге работают около 2.8 тыс. сотрудников, по всему миру новости для аудитории «Известий» собирают и передают более 50 стрингеров. Холдинг обладает огромной корреспондентской сетью в 85 регионах России, обеспечивая читателей и зрителей «Известий» самой оперативной и самой достоверной информацией в круглосуточном режиме.

Проекты МИЦ «Известия» — мультимедийный портал IZ.RU, круглосуточный телевизионный канал «Известия» и городской телеканал Санкт-Петербурга «78» в рекордные сроки завоевали популярность аудитории.

Концепция телеканала «Известия» абсолютно уникальна. Это канал для внедомашнего просмотра, который направлен на быструю визуальную подачу информации. Текстовые титры, объемная инфографика, удобные графические информационные окна, QR-коды, интегрированные в трансляции, новостные сообщения и ролики позволяют потреблять информацию на любых устройствах в современных и удобных форматах даже без звука.

С момента создания МИЦ «Известия» аудитория телеканала выросла до 85 млн человек. Популярность канала последовательно росла на протяжении пяти лет, и в апреле 2022 года достигла рекордного уровня, позволив каналу по ключевым показателям — доле и времени просмотра — стать лидером новостного вещания среди российских частных каналов, уступив только государственному информационному каналу «Россия 24»*.

Бессменным лидером по цитируемости среди печатных изданий в течение пяти лет является газета «Известия», бережно сохраняя высочайшие журналистские стандарты и укрепляя репутацию авторитетного источника аналитики и новостей для жителей России.

Цифровая аудитория портала IZ.RU по всему миру ежегодно увеличивается: на данный момент она составляет 253 млн человек. В месяц цифровые ресурсы МИЦ «Известия» в среднем посещает более 60 млн человек, а число просмотров по сравнению с показателем 2017 года выросло более чем в три раза, достигая сегодня 300 млн в месяц.

МИЦ «Известия» производит информационный контент для телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», которые входят в топ-5 самых популярных каналов России**. Новости пользуются доверием аудитории, а эксклюзивные материалы имеют высокую цитируемость у других телеканалов и СМИ. РЕН ТВ 4 года подряд, включая 2021 год, является самым популярным каналом в мужской аудитории*** и имеет самых молодых зрителей новостей среди всех федеральных каналов****, показывая в год более 1.9 тыс. информационных и новостных выпусков и аналитических программ общих хронометражем около 1 тыс. часов. В апреле этого года РЕН ТВ возглавил рейтинг ТВ-каналов по цитируемости в соцмедиа по версии «Медиалогии».

За телеканалом «78» прочно закрепилась позиция главного городского телеканала Санкт-Петербурга с качественной актуальной повесткой. По данным «Медиалогии», в 2021 году сайт телеканала «78» занял четвертое место в топ-25 самых цитируемых СМИ ленинградской области и Санкт-Петербурга.

МИЦ «Известия» дополнительно усилил свое присутствие в Северо-Западном регионе, став владельцем в декабре 2020 года авторитетного регионального издания «Деловой Петербург» — одного из лидеров по объему читательской аудитории среди деловых СМИ Санкт-Петербурга.

С марта 2019 года в МИЦ «Известия» работает и развивается современный мультимедийный пресс-центр, в котором за три года состоялось более 350 мероприятий с участием более чем 1 тыс. гостей.

Оценивая достигнутые за пять лет результаты работы МИЦ «Известия», генеральный директор холдинга Владимир Тюлин отметил: «МИЦ «Известия» по своей задумке должен быть стать уникальным явлением в российском информационном пространстве. Мы создали медиа нового типа, которое по своей конструкции, бизнес-модели, техническим и дизайнерским решениям являлось на тот момент абсолютно новаторским, и сегодня также не имеет аналогов. МИЦ «Известия» стал крупнейшей частной фабрикой по производству и распространению новостного контента во всех возможных форматах на стыке интернета и телевидения, заполнив существовавшую нишу объективного, круглосуточного, на 100% новостного вещания. Я безмерно горжусь командой нашего холдинга, которая даже в самые сложные периоды проявляет высочайший профессионализм, самоотверженность, готовность работать 24/7 и справляться с резко возросшей физической и психологической нагрузкой. Сегодня, когда люди так остро нуждаются в новостях, наша работа становится важнейшей социальной миссией, формируя для российской аудитории объективную и оперативную картину основных событий и их оценку. Поздравляю от души весь коллектив МИЦ «Известия», благодарю за отличную работу! Последовательный рост популярности наших ресурсов — это целиком и полностью заслуга нашей команды».

* Mediascope, TV Index+, Россия 100 тыс.+, Все 4+, апрель 2022

** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс+, Все 4+, 01.2021 – 12.2021, 01.2022 -05.2022)

*** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс.+, мужчины 25-59, 01.2021 – 12.2021

**** Mediascope, TV Index, Россия 100 тыс+, Все 4+, 01.2021 – 12.2021