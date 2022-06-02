Российская авиация сбила украинский самолет Су-25

Истребительная авиация Вооруженных сил РФ сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Любомировки Николаевской области. Об этом 2 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 единиц живой силы, 39 единиц вооружения и военной техники противника, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей. А также пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов».

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2.

24 мая российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. В тот же день российскими средствами противовоздушной обороны было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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