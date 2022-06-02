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Российские кинотеатры начнут показывать сериалы

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российские кинотеатры начнут демонстрировать сериалы. Об этом сообщила газета «Ведомости» в среду, 1 июня.

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По данным издания, уже 9 июня зрителям покажут киноверсию сериала «Два холма» от видеосервиса Start, а стриминги Okko, Premier и Kion заявили, что тоже планируют выпустить на большой экран оригинальные сериалы.

«В частности, видеосервис Premier сейчас работает над возможностью показа сериалов в прокате. Пока неизвестно, какие конкретно проекты зритель сможет увидеть в кино», — сообщили RT в пресс-службе площадки.

Сериал «Манюня», основанный на одноименной книге писательницы Наринэ Абгарян и выпущенный на платформе Okko, в начале июня тоже ждет кинотеатральная премьера, сообщает телеканал «360».

По словам генерального продюсера студии Yellow, Black & White Эдуарда Илояна, кинопоказы сериала являются новым форматом дистрибуции оригинального контента. Эксперт отметил, что в настоящее время отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать кинозалы, «разнообразив и наполнив их репертуар», пишет НСН.

Как рассказала президент киносети «Каро» Ольга Зинякова, новые форматы в программах кинотеатров связаны с дефицитом контента. По ее мнению, наибольшей популярностью у зрителей будут пользоваться комедийные проекты, пишет REGNUM.

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal с марта приостановили показы своих новинок в России, напоминает «Газета.Ru». Кинотеатры, лишившись из-за санкций голливудских новинок, экспериментируют с российскими блокбастерами последних лет, ретрофильмами, трансляциями концертов и спортивных соревнований, сообщает сайт kp.ru.

19 мая стало известно, что в Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах (ТЦ). Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице. В компании уточнили «Известиям», что залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

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