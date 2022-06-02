Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность наличия у вируса оспы обезьян особых свойств.

В беседе с ТАСС в четверг, 2 июня, он разъяснил, что западноафриканский вариант вируса имеет определенные отличия от прошлых штаммов, но данных о каких-то необычных свойствах пока получено не было.

«Изучившие геном зарубежные и российские эксперты сходятся во мнении, что вспышка в разных странах имела один источник происхождения, потому что геномы в общем схожи. <…> У вируса есть отличия от ранее депонированных штаммов, но они не критичны, и пока мы не можем говорить о том, что вирус приобрел какие-то особые новые свойства», — заявил специалист.

«Скорее всего, наиболее значительный выход вируса за пределы Африки, который произошел с момента начала его изучения, всё-таки больше связан не с тем, что он как-то страшно поменялся, а с тем, что он попал в не самую обычную группу пациентов», — приводит слова Семенова «Москва 24».

Он добавил, что в ВОЗ проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что пока преждевременно говорить о высокой угрозе его распространения.

1 июня в ВОЗ сообщили о 70 зарегистрированных случаях смерти от оспы обезьян в Африке с начала 2022 года. Как пишет НСН, в тот же день гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ поступили сведения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян. Заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.

Также 1 июня вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в беседе с Pravda.Ru рассказал, что «своя оспа есть у человека, коров, верблюдов и обезьян». Эти вирусы являются родственными.

«Оспу человека удалось ликвидировать в конце 1970-х годов, и вакцинация была прекращена. Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы», — отметил специалист.

По его словам, заболевание передается воздушно-капельным путем, при плотном контакте и бесконтактно, пишет RT. То есть, если вирус попадает на какую-то поверхность, то человек может заразиться, прикоснувшись к ней.

В этот же день заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что нынешняя вспышка оспы обезьян в мире отличается от той, что была раньше, текущая ситуация имеет два тревожащих обстоятельства. По его словам, теперь этот вирус приобрел возможность распространяться среди людей, тогда как ранее источником инфекции были животные из Африки. Как указал Чумаков, сейчас существует реальная угроза распространения оспы обезьян по миру и на это указывает наличие инфекции уже в 27 странах. При этом большое число случаев оспы обезьян зафиксировано у людей нетрадиционной ориентации.

25 мая Роспотребнадзор сообщал, что в РФ достаточное количество наборов реагентов для определения оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов. Одна из наиболее современных тест-систем разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Причем тест можно применять во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного», пишет сайт kp.ru.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии. В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено. В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено.