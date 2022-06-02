МИЦ «Известия» за пять лет изменили российский медиарынок

Пять лет назад было объявлено о полном изменении технологической концепции, отметившей столетие газеты «Известия». С этого момента она превратилась в мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия», в котором классические печатные СМИ, онлайн-портал и телеканалы, взаимодействуя друг с другом и обеспечивают максимальный охват аудитории.

2 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину основные функции нового мультимедийного портала. Услышав о возможностях МИЦ глава государства выразил уверенность, что «это точно полетит».

Сегодня МИЦ — это интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газеты «Известия» и «Деловой Петербург», новостные службы каналов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также телеканал «78».

У МИЦ огромная корреспондентская сеть в 85 регионах России, а также более 50 стрингеров по всему миру — от Северной и Южной Америк до Европы, Азии и Африки. Цифровые ресурсы информационного центра «Известия» ежемесячно собирают около 300 млн просмотров, их постоянная общая аудитория — более 60 млн человек.

Состав МИЦ регулярно пополняется новыми СМИ, которые в дальнейшем начинают функционировать в строгой координации с другими структурами холдинга.

«Это, можно сказать, новая жизнь старого и знакомого всему миру бренда. Не просто первый частный медиахолдинг, это несомненный успех работы в самых разных средах. <…> Это обеспечивает 100-процентное попадание в аудиторию в каждом случае, а высочайшее качество подачи, точность в деталях и безупречная репутация «Известий» гарантируют оригинальный, узнаваемый и проверенный контент. Считаю МИЦ «Известия» одним из безусловных флагманов российского информационного поля, и это соответствует амбициозным притязаниям его креативной команды. Пять лет — это только начало, но старт получился очень ярким! Так держать!» — отметил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, по такому пути будут идти и другие СМИ.

Основной задачей мультимедийного информационного центра было и остается создание максимально полной и объективной новостной повестки для самой широкой аудитории. На это направлены усилия сотен журналистов во всех подразделениях МИЦ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 2 июня

«От первого МИЦа: как крупнейший в РФ частный информационный проект за пять лет изменил медиарынок»