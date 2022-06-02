Эксперты оценили условие США для поставок Украине РСЗО HIMARS

Вашингтон решил направить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с одним условием. Украина не будет использовать системы против России. Эксперты, опрошенные «Известиями» оценили готовность Украины выполнять условия США.

По оценкам специалистов, происходящее всё еще следует сценарию управляемого противостояния РФ и США на территории Украины. Однако в способности Киева соблюдать требования Вашингтона в отношении поставляемого оружия верят не многие.

«Если будет проводиться поставка на таких условиях и с такими оговорками, вероятность того, что Украина их выдержит, стремится к нулю. Если это [поставки] произойдет, то это совершенно точно будет заходом за красные линии, это решительно изменит ситуацию на Украине с точки зрения возникновения там дополнительных угроз для безопасности Российской Федерации. В Вашингтоне должны отдавать себе в этом полный отчет и не идти на такое решение», — считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В опасности американского намерения убежден и глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он уверен, что любая технически продвинутая система со значительным радиусом действия, «объективно повышает возможность эскалации».

«Надо еще учитывать, что у России и США разные представления о том, что считать российской территорией. Например, Штаты не признают Крым частью РФ, а также независимость ДНР и ЛНР. Соответственно, работа систем по целям в Донбассе с официальной американской точки зрения вполне может считаться допустимой», — напомнил он.

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«Выдать залпом: что значат поставки Киеву американских РСЗО»