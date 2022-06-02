Гендиректор Московской филармонии рассказал о проекте с «Сириусом»

Первый молодежный музыкальный фестиваль, объединивший воспитанников Образовательного центра «Сириус» и музыкантов мирового уровня открылся в Парке науки и искусств города Сочи. О совместном образовательном проекте с «Сириусом» генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов рассказал «Известиям» в четверг, 2 июня.

По его мнению, подобное сотрудничество — огромный стимул для ребят, которые с большим энтузиазмом занимались со своими наставниками — участниками коллектива Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНСМО).

«Возможно, это станет толчком для их дальнейшего профессионального роста, а может быть, уже сейчас сбылась мечта», — сказал Шалашов.

Он добавил, что на фестиваль музыканты привезли серию из четырех концертов, два из которых созданы специально для детей и юношества.

Первый молодежный музыкальный фестиваль пройдет в Сочи с 1 по 22 июня. В рамках события запланированы четыре концерта, в которых примут участие звезды классической музыки: Денис Мацуев, Павел Милюков, Хор имени В. С. Попова и Академический большой хор «Мастера хорового пения». В программе — произведения Рахманинова, Грига, Бизе, Сибелиуса, Прокофьева.

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«Здесь будет город-зал: Мацуев выступит с воспитанниками в «Сириусе»