В Химкинской больнице родилась девочка весом свыше 5 кг

Девочка весом свыше 5 кг родилась в подмосковных Химках. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Ребенок появился на свет в родильном отделении Химкинской областной больницы, ее вес составил 5040 г, рост — 60 см.

Как рассказал главврач медучреждения Владислав Мирзонов, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо. Они находятся в палате совместного пребывания, их готовят к выписке, отмечает телеканал «360».

По словам специалиста, благодаря профессионализму и слаженной работе врачей женщина смогла родить естественным путем и избежать разрывов родовых путей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе прошлого года в роддоме в Пушкино Московской области на свет появился мальчик весом 5740 г. В региональном Минздраве рассказали, что ребенка женщина родила сама без осложнений. В истории пушкинского роддома мальчик стал одним из самых крупных. Ранее, 12 лет назад, врачи путем операции кесарева сечения помогли появиться на свет малышу весом 6700 г.