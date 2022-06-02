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В Химкинской больнице родилась девочка весом свыше 5 кг

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Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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Девочка весом свыше 5 кг родилась в подмосковных Химках. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

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Ребенок появился на свет в родильном отделении Химкинской областной больницы, ее вес составил 5040 г, рост — 60 см.

Как рассказал главврач медучреждения Владислав Мирзонов, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо. Они находятся в палате совместного пребывания, их готовят к выписке, отмечает телеканал «360».

По словам специалиста, благодаря профессионализму и слаженной работе врачей женщина смогла родить естественным путем и избежать разрывов родовых путей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе прошлого года в роддоме в Пушкино Московской области на свет появился мальчик весом 5740 г. В региональном Минздраве рассказали, что ребенка женщина родила сама без осложнений. В истории пушкинского роддома мальчик стал одним из самых крупных. Ранее, 12 лет назад, врачи путем операции кесарева сечения помогли появиться на свет малышу весом 6700 г.

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