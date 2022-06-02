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Центробанку предложили смягчить условия кредитных каникул в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кредитные каникулы могут оказаться доступными для существенно большего круга заемщиков. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в Центробанк (ЦБ РФ) предложения по усовершенствованию механизма льготы. Регулятор пообещал их учесть («Известия» ознакомились с перепиской).

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В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы.

Также в КонфОП полагают, что стоит рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70%, даже если их доход упал менее чем на 30%. Кроме того, в письме предложено принимать во внимание остаток долга заемщика, а не изначальную сумму кредита.

Правозащитники выступили с инициативой установить ответственность банков за отказ в предоставлении кредитных каникул заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям закона. И предусмотреть возможность подачи заявки на кредитные каникулы через портал Госуслуг, как и автоматической отправки жалобы на отказ со стороны банков регулятору рынка.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что по этим вопросам регулятор находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями, включая КонфОП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отсрочный вопрос: в России могут смягчить условия кредитных каникул»

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