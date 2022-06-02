В Узбекистане начали подготовку производства Lada полного цикла

На заводе «ADM Джизак» в Узбекистане могут запустить производство полного цикла по выпуску автомобилей Lada. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

С октября 2021 года там осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus. Теперь, по словам министра, прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов.

«По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в настоящее время на «ADM Джизак» ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей — Lada Vesta и Lada XRay», — сказал он.

Камалян добавил, что выпуск автомобилей Lada в Узбекистане преимущественно осуществляется для местного рынка. Узбекская сборка делает продукцию «АвтоВАЗа» более доступной для местных покупателей.

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