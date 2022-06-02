Время ремонта авто и техники по гарантии предложили увеличить вдвое

Срок ремонта потребительских товаров по гарантии могут увеличить. Инициативу обсуждают Минэкономразвития (Минэк), Минпромторг и Роспотребнадзор, следует из документов Минэка, с которыми ознакомились «Известия» в четверг, 2 июня.

Российский бизнес в ближайшие два месяца ожидает роста числа претензий и исков от потребителей. Автодилеры и другие предприятия не могут починить неисправный товар по гарантии в течение максимум 45 дней, как это положено по закону. Производители продукции задерживают поставку деталей, и сервисы не могут самостоятельно решить эту проблему. Об этом сказано в письме Министерства экономического развития (МЭР) в Роспотребнадзор и Минпромторг от 24 мая.

Минэк предложил коллегам обдумать пути решения сложившейся ситуации. 25 мая прошло соответствующее совещание: стороны обсудили несоблюдение сроков гарантийного ремонта по независящим от компаний причинам — из-за внешнего санкционного давления.

В бумагах МЭР перечислены возможные решения этой проблемы. В частности, внести поправки в ст. 20 закона «О защите прав потребителей» и увеличить срок гарантийного ремонта вдвое — с 45 до 90 дней. Плюс ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение любых обязательств.

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«Сроковое решение: время ремонта авто и техники по гарантии хотят увеличить вдвое»