Российское подразделение Visa сменило название

Подразделение Visa в России сменило название с ООО «Виза Интернешэнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза». Это следует из данных справочно-аналитической системы по компаниям «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомились «Известия» в четверг, 2 июня.

Дочерняя компания Visa зарегистрирована в России с ноября 2009 года. Она на 99% принадлежит Visa International Service Association и на 1% — Visa International Holdings LLC. Обе компании зарегистрированы в США. 11 апреля российское подразделение внесло поправки в учредительные документы, сменив название с ООО «Виза Интернэшнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза».

Гендиректором российского юрлица с ноября 2019 года остается Михаил Бернер. Виды деятельности компании в последнее время не менялись. Основной из них — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных «СПАРК». Среди других — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность в области права и рекламных агентств, а также — исследование конъюнктуры рынка.

По данным «СПАРК», головная компания Visa Inc. (зарегистрирована в США) владеет Visa International Services Association и Visa International Holdings. Первой, в свою очередь, принадлежат российская ООО «Виза» и украинская «Виза Украина». Второй — Visa Europe Limited.

В марте 2022 года Visa, как и Mastercard, заявила об уходе из России и прекращении работы с национальными банками. Внутри страны карты международных платежных систем продолжают действовать, операции проходят через национальную систему платежных карт. Однако за рубежом, в иностранных интернет-магазинах, а также через Apple Pay и Google Pay транзакции не совершаются.

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«Сделали «Визу»: подразделение платёжной системы в РФ поменяло название»