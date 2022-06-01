Матвиенко встретилась с председателем Сената Зимбабве Чиномоной

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в Зимбабве с визитом, где ее встретила в аэропорту председатель Сената страны Мейбл Чиномона. Видео со встречи 1 июня опубликовали «Известия».

После встречи в аэропорту Матвивенко и Чиномона направились на переговоры, на которых обсудили развитие двусторонних отношений между Россией и Зимбабве.

Матвиенко поблагодарила главу зимбабвийского Сената за теплый прием и рекомендовала посетить Россию с ответным визитом, в частности, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Она обратила внимание на то, что на этом мероприятии будут обсуждаться экономические проблемы многих стран.

«Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения между нашими странами, хорошая возможность обсудить перспективы нашего межпарламентского сотрудничества. Я уверена, что мы с вами наметим новые планы, будем двигаться вперед. Это важно для всего комплекса отношений между Россией и Зимбабве», — говорит Матвиенко.

C 30 мая по 1 июня Матвиенко находилась с официальным визитом в Мозамбике, где провела переговоры с руководством страны. Она сообщила, что стороны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений, и подчеркнула важность этого решения для юридического закрепления условий работы российского бизнеса в стране.