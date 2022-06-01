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ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на сумму свыше €35 млрд

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Фото: Global Look press/Frank Hoermann/Sven Simon
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Еврокомиссия (ЕК) одобрила 1 июня план восстановления экономики Польши, пострадавшей после пандемии COVID-19, на сумму более €35 млрд.

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«Еврокомиссия дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости. Это позволит Польше стать сильнее после пандемии», — говорится в документе.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, реализация плана позволит внести значительный вклад в декарбонизацию экономики Польши, а также повысить ее независимость от энергоснабжения.

«План также содержит ряд мер по улучшению инвестиционного климата в стране, включая комплексную реформу судебной системы, направленную на усиление независимости судей. Другие меры направлены на увеличение участия в рабочей силе, в том числе женщин. Утверждение этого плана связано с четкими обязательствами Польши в отношении независимости судебной системы, которые необходимо будет выполнить, прежде чем можно будет произвести какой-либо фактический платеж», — приводится в документе заявление главы ЕК.

Что касается реформы судебной системы, то в этом вопросе Евросоюз уже несколько лет выражает Польше претензии. В 2020 году Варшава приняла закон о судебной реформе, по которому были изменены процедура назначения судей польского Верховного суда, требования к ним, пенсионный возраст судей, а также введена новелла о праве президента Польши переназначать судей по своему желанию. ЕС считает ряд положений судебной реформы противоречащими принципам объединения.

Так, 27 октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.

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