Масштабный ремонт теплосетей стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке ремонтные бригады приступили к масштабной реконструкции теплосетей. Об этом 1 июня сообщает ИА PrimaMedia.

В 2022 году на восстановительные работы предусмотрено 710 млн рублей. Средства направят сетевые организации и городская администрация. В ремонтный перечень вошли объекты с наиболее высокой степенью износа.

Как рассказал замглавы горадминистрации Тарас Фищук, состояние сетей сейчас оценивается как неудовлетворительное. В среднем за один год происходит около 2 тыс. порывов.

Чиновник также отметил, что совместной задачей властей и ресурсоснабжающих организаций является подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний.

По данным ИА PrimaMedia, общая протяженность городских тепловых сетей составляет почти 500 км. Их построили 40–50 лет назад, а изношенность на 2022 год достигает практически 90%.