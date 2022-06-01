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«Миссис Крым» ответила на травлю хейтеров

Россиянка, завоевавшая титул «Миссис Крым», ответила на травлю в соцсетях
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Фото: vk.com/Ольга Валеева
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Финалистка конкурса «Королева красоты — Крым. Весна – 2022» Ольга Валеева рассказала в среду, 1 июня, в беседе с «Газетой.Ru» о своем отношении к негативным комментариям о ее внешности.

Пользователи социальных сетей раскритиковали финалистку конкурса за необычную внешность.

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Однако, по словам девушки, она не обращает внимание на негатив. Она считает, что подобные комментарии пишут люди, у которых «не всё хорошо».

При этом она отметила, что никаких операций она не делала, а «губы колят 99,9%».

«Я не обращаю внимания на комментарии, так как подобные оскорбления могут написать только люди, у которых, мягко говоря, не всё хорошо. Умный человек не станет оскорблять незнакомого человека, судя по парочке неудачных фото», — прокомментировала девушка выпад со стороны юзеров.

Также она подчеркнула, что на снимках, из-за которых подверглась критике, она вовсе не похожа на себя. По словам девушки, были выбраны наиболее неудачные снимки.

«Очень жаль, что в наше время столько злых людей», — сказала она.

Организатор мероприятия Юлия Кононенко рассказала «Газете.Ru», что информационный центр уже готовит «статью-защиты» из-за негативных комментариев. По ее словам, Валеева показала себя с лучшей стороны.

19 октября «Мисс Украина Вселенная – 2021» Анна Неплях после победы в конкурсе подверглась нападкам националистов в социальных сетях из-за того, что говорит на русском языке. Девушка потребовала уважать ее право говорить на родном языке. При этом обратилась к подписчикам на украинском. Она подчеркнула, что росла в русскоязычной семье и в городе, где 90% населения говорят на русском.

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