Дачникам объяснили процесс оплаты электроэнергии

В случае если договор энергоснабжения заключается с товариществом, то расчеты производятся гарантирующим поставщиком с объединением в целом. Об этом в среду, 1 июня, заявили в «ТНС энерго Кубань».

В случае когда собственники участков заключают с гарантирующим поставщиком индивидуальные (прямые) договоры, они должны платить по показаниям своего прибора учета напрямую гарантирующему поставщику.

Наличие прямого договора с гарантирующим поставщиком не освобождает собственников от оплаты потерь во внутренних сетях садоводства, эти расходы они должны оплачивать отдельно товариществу, пишет издание «Югополис».

Кроме того, товарищество должно иметь статьи расходов на ремонт, модернизацию, обслуживание, замену вышедшего из строя оборудования. Эта часть входит в смету расходов на каждый год и утверждается общим собранием.

21 марта замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак сообщил, что в России ожидается ежегодное повышение показателей потребления электроэнергии на 1–1,5% без учета климатического фактора.

14 марта стало известно, что представители российской промышленности попросили правительство ограничить темпы роста цен на электроэнергию в пределах 5–8%. Речь идет, в частности, об отказе от индексации тарифов на газ и отмене штрафов за задержку оплаты энергоресурсов.