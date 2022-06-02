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Культурная неделя: выбор «Известий»

Куда пойти и что смотреть со 2 по 8 июня
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Фото: кинокомпания СТВ
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Кино

«Своя война: Шторм в пустыне» 12+

123

Фото: кинокомпания СТВ

Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Ола Кейру, Джалил Асретов, Никита Кологривый.

Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

В прокате со 2 июня

«Go. Go. Go» 12+

123

Фото: Предоставлено кинотеатром «Художественный»

Режиссер: Александр Сокуров. В ролях: Макс Малатеста, Микеланджело Дализи, Карина Арутюнян.

Ретроспектива Александра Сокурова в Москве откроется мировой премьерой фильма «Go. Go. Go». Это киноверсия спектакля, поставленного режиссером в 2016 году в Виченце (Италия). Впрочем, даже театр Сокурова пропитан кинематографом — действие разворачивается во время киносеанса на городской площади, а одним из героев становится Феллини, фильм которого персонажи и смотрят.

Также в программе ретроспективы игровые ленты: «Дни затмения», «Камень», «Мать и сын», «Молох», «Скорбное бесчувствие», «Тихие страницы», «Одинокий голос человека». И три документальных работы: «Московская элегия», «Смиренная жизнь» и «Элегия дороги».

С 8 июня в кинотеатрах «Художественный» и «Пионер»

«Супергерои» 16+

123

Фото: Lotus Productions

Режиссер: Паоло Дженовезе. В ролях: Алессандро Борги, Жазмин Тринка, Виничио Маркиони, Грета Скарано, Анджелика Лео.

Трогательная история любви от режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Она — импульсивная художница, враг условностей. Он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они полные противоположности, но влюбляются с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей, и остаются вместе — вопреки всем невзгодам и вызовам судьбы.

Со 2 июня на «Кинопоиске»

«Унесенные призраками» 12+

123

Фото: Buena Vista International

Режиссер: Хаяо Миядзаки. Роли дублируют: Елизавета Захарьева, Александра Курагина, Данила Шевченко, Иван Калинин, Елена Павловская.

Аниме о приключениях малышки Тахиро в мире духов. Победитель Берлинале и один из лучших мультфильмов в истории. В онлайн-кинотеатре будет доступна не только эта история, но еще 20 легендарных мультфильмов Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli, среди которых — «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает». Режиссер заставил весь мир полюбить японскую анимацию, выполненную в уникальной графике.

На Okko с 1 июня

Театр

«Скамейка» 16+

123

Фото: tabakov.ru

Режиссер: Алексей Мурадов. В ролях: Евгений Миллер, Алёна Лаптева.

Пьеса Александра Гельмана любима театрами. На скамейке Он и Она. Слушается дело о Любви. Сюжет петляет, как река. За каждым поворотом открывается непредсказуемая картина. Это настоящий любовный детектив. Захватывающее противостояние, в котором преступник и сыщик всё время меняются местами. Только что на скамейке, как на скамье подсудимых, сидел один; не успели оглянуться, а там уже другой — недавний обвинитель. Кто прав, кто виноват? А если это и правда любовь?

4 июня, Театр Олега Табакова, сцена на Чистых прудах

«Артистические династии» 6+

123

Фото: neglinka29.ru

Уникальный концерт, посвященный Дню защиты детей. В нем примут участие юные талантливые артисты, победители престижных международных и всероссийских конкурсов: Екатерина Найденова (флейта), Андрей Филонов (фортепиано), Грант Башмет (скрипка), Полина Молодцова (фортепиано), Мирон и Роман Вороновы (ударные) и др. Свои работы представит Международная детская филармония юных талантов. На концерт приглашены дети и их родители, проживающие в Доме милосердия «Справедливой помощи Доктора Лизы». Это временный приют для тяжелобольных и раненых детей. Программу ведут: Татьяна Веденеева, Роман Ракита, Лада Меркулова.

2 июня, московский театр «Школа современной пьесы»

«Пять вечеров» 16+

123

Фото: Александр Иванишин

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Нонна Гришаева, Алексей Рыжков, Илья Ильиных, Христина Полуянова, Анастасия Дворецкая, Ольга Лосева, Игорь Ларин.

Спектакль по пьесе Александра Володина пропитан пылкой нежностью, трепетностью вновь пробуждаемой надежды на счастье — не из пепла прежнего чувства, а из сна этого чувства о своем лучшем будущем. Новое время неизбежно меняет акценты в восприятии и трактовке пьесы. Два зрелых, много переживших героя — Тамара и Ильин — встречаются спустя 18 лет. Она живет со взрослым племянником. Он приехал в город на несколько дней. Постепенно старые знакомые сближаются.

3 июня, 19:00, МОГТЮЗ п/р Нонны Гришаевой

Выставки

«Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков» 6+

123

Фото: tretyakovgallery.ru

Новый выставочный проект посвящен Николаю Чудотворцу — одному из самых почитаемых святых христианского мира. Святителя Николая, архиепископа Миров Ликийских, на Руси прозвали угодником и скорым помощником. Он покровительствовал и семье Третьяковых. На выставке представлены иконографические изводы, воспроизводящие чудотворные образы святителя Николая. Ряд памятников экспонируются впервые.

С 3 июня по 28 августа, Третьяковская галерея, Инженерный корпус

«Фотобиеннале-2022» 18+

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Фото: mamm-mdf.ru

Ольга Свиблова и Мультимедиа Арт Музей приглашают на Фотобиеннале к 25-летнему юбилею МАММ. Событие вместит в себя девять выставок: «МАММ25», Габриэле Галимберти «Мой личный динозавр» и «Домашняя аптека», Леонид Тишков «Ближе Луны только звезды», «#МАММлюди», Дмитрий Булин Codex rescriptus, Сергей Борисов «Сказка о потерянном времени», Игорь Мухин «Москва–Париж–Вена», Валерий Юрлов «Было — стало», «Памяти Светланы Рословой».

С 7 июня по 31 июля, Мультимедиа Арт Музей

«Золотой век Юрия Григоровича: жизнь как конкурс» 6+

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Фото: Фонд Бахрушинского музея

Выставочный проект проводится в рамках XIV Международного конкурса артистов балета и посвящен 95-летию его бессменного художественного руководителя, народного артиста СССР, хореографа Большого театра России Юрия Николаевича Григоровича. Более 70 уникальных фотографий из фондов Бахрушинского музея, архивов конкурса и личного архива фотохудожника Михаила Логвинова москвичи и гости столицы увидят на Арбате. На снимках — лауреаты и обладатели Гран-при конкурса, а также фрагменты известных балетов Григоровича: «Спартак», «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта».

С 3 по 11 июня, Москва, улица Арбат

Концерты

Юбилейный гала-концерт звезд балета к 30-летию приза «Бенуа де ла Данс» 12+

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Фото: M.Logvinov

Главная особенность вечера в том, что этот год для Бенуа — юбилейный. Поэтому в программу, помимо сочинений прославленных мастеров, включены и совсем новые работы современных хореографов, в их числе будут даже мировые премьеры. В гала-концерте примут участие признанные звезды балета: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Мария Виноградова, Артем Овчаренко, Денис Родькин, Кимин Ким, Оксана Скорик и др.

7 июня, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

Цирк

«Обыкновенные чудеса» 0+

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Фото: олимпийский парк. рф

Новую шоу-программу привез в Сочи Цирк Никулина на Цветном бульваре. Специально для выступлений одного из старейших цирков страны установили новое шапито в Заколдованном лесу. Перед зрителями выступят ведущие артисты: воздушные гимнасты Лючия и Егор Сухоруковы, эквилибрист Андрей Катков, обладатели приза «Лучший клоун мира» комический дуэт Frankie & Frankie и другие звезды. Обязательно в программе — выступления воздушных акробатов, гимнастов, жонглеров и номера с хулахупом.

До 31 августа, Сочи Парк.

Фестивали

IV летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» 16+

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Фото: пресс-служба Московский Губернский театр

В антураже старинной железнодорожной станции гостям представят спектакль «Чужие берега. Противостояние» — open air версию премьеры Московского Губернского театра. В этом году на «Фабрике Станиславского» покажут постановки коллективов из Москвы, Твери, Иваново, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. В рамках фестиваля пройдут практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны. Церемония открытия фестиваля состоится 2 июня в 20:00 в музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная».

Со 2 по 12 июня в Москве и Подмосковье.

«Лето на «Винзаводе» 0+

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Фото: пресс-служба ЦСИ «Винзавода»

С июня по сентябрь 2022 года в Зеленом ангаре ЦСИ «Винзавод» будут проходить мероприятия в рамках программы «Лето на «Винзаводе». Основные направления: музыка, спорт и, конечно, искусство. Открытие летней уличной программы в ЦСИ «Винзавод» — 3 июня, с 20:00 до 23:00 состоится первое музыкальное собрание с участием DJ Chagin (Flammable Beats). Всё лето: пинг-понг, занятия йогой, стритбол, шахматы, шашки, нарды и другие настольные игры, по пятницам — музыкальные собрания Friday I'm in Love с диджей-сетами. На территории организована детская зона.

С 3 июня по 2 сентября, Москва, территория «Винзавода»

XIV Международный конкурс артистов балета 12+

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Фото: пресс-служба Большого театра

Конкурс посвящен 95-летию художественного руководителя и председателя жюри, народного артиста СССР и хореографа Большого театра России Юрия Николаевича Григоровича. Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). Оценивать мастерство танцовщиков будет авторитетное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели мирового балетного искусства. В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира.

С 3 по 11 июня, Большой театр

VIII книжный фестиваль «Красная площадь» 0+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем

В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник объединит в самом сердце столицы писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Свои книги представят более 400 отечественных издательств из 60 регионов.

В программе — около 500 событий, выбрать есть из чего. 3 июня в 14:15 писатель Алексей Иванов вместе с художниками-мультипликаторами Артемом Бизяевым, Дмитрием Калининым, Александром Хромовым и Львом Марвиным расскажут об образе Александра Невского в искусстве. 4 июня в 17:00 в павильоне «История Отечества» состоится лекция помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского на тему «Собиратели земли русской».

С 3 по 6 июня, Красная площадь

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