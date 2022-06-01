В Швеции столкнулись с нехваткой мест для заключенных в тюрьмах из-за ужесточения законодательства (продление сроков заключения за различные преступления, в том числе за террористическую деятельность). Об этом 1 июня сообщил министр юстиции страны Морган Юхансон.

«У нас больше приговоренных к заключению, чем могут вместить тюрьмы. Нам нужно как можно скорее решить вопрос заполняемости исправительных учреждений», — сказал он в эфире Шведского радио (Sveriges Radio).

По данным газеты Göteborgs-Posten, осужденные в Швеции, которые не содержались под стражей до вынесения приговора, могут находиться на свободе в течение определенного периода времени, пока не получат место в исправительном учреждении.

В настоящее время в Швеции на свободе находятся около 2,6 тыс. осужденных, отмечает издание.