Температура выше нормы ожидается в Татарстане в июне

Средняя месячная температура воздуха в Татарстане превысит климатическую норму на 0,5 градуса. Такие данные приводит республиканский гидрометцентр.

По словам синоптиков, климатическая норма для июня составляет +17,8 градуса в регионе и +18,3 градуса в Казани. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Количество осадков в течение месяца будет соответствовать норме и составит около 60 мм.

Лето в Татарстане началось с теплой погоды. 1 и 2 июня в республике ожидается до +21…+27 градусов. 3 июня в Татарстане вероятны кратковременные дожди с грозами.

В Ямало-Ненецком автономном округе в первый день лета выпал снег. По данным синоптиков, осадки вероятны в течение всей недели. В воскресенье температура воздуха повысится до +8 градусов.