В Новом Уренгое 1 июня выпал снег

Первый летний день, 1 июня, в Новом Уренгое начался с выпадения снега. Видеозаписи со снегопадом появились в местных СМИ.

По прогнозу синоптиков, в ЯНАО снегопад ожидается и на протяжении всей недели, в том числе и на выходных. Потепление придет лишь в воскресенье — будет до +8 градусов. На следующей неделе, как сообщают синоптики, будет солнечно и тепло, ожидается до 15 градусов тепла.

В прошлом году снег покрыл черноморское побережье Турции 3 июня. Тогда снежный покров с утра увидели жители нескольких сел провинций Ардахан, Ризе, Болу. В некоторых местах его толщина превышала 4 см.

26 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето 2022 года в России не будет холодным. Он подчеркнул, что периоды очень жаркой погоды будут сменяться похолоданием. Синоптики отметили, что летний сезон в РФ будет в рамках климатической нормы, при этом допускаются небольшие превышения.