Аналитики предположили удорожание нефти на $30 из-за эмбарго ЕС

Договоренность между европейскими лидерами на частичное эмбарго российской нефти, поставляемой по морю, может обернуться очередным скачком ее стоимости. Котировки уже обновили двухмесячные максимумы, а в перспективе стоит ожидать роста цена еще на $15–30 за бочку, поделились с «Известиями» эксперты рынка.

«Мы ожидаем, что цены на нефть в результате эмбарго вырастут на $15–20 за баррель, хотя вступление ограничительных мер в силу сдвинуто на декабрь, когда спрос на топливо обычно падает. Подорожание приведет к увеличению расходов потребителей в Евросоюзе (ЕС) на топливо, а также дополнительно ускорит инфляцию, которая и так находится на самом высоком уровне с момента образования еврозоны», — пояснил «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

По мнению руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, подорожание может составить до $30 за баррель от нынешних показателей, которые уже превысили мартовские, на уровне $124.

По мнению экспертов, даже вероятное снижение экспорта черного золота значительно не повлияет на доходы российских компаний. Потери объемов будут компенсированы ростом цены. А поскольку подорожание нефти потянет за собой рост котировок других энергоносителей, это может привести к более сильному укреплению рубля.

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«Поставить бочку: эксперты ждут подорожания нефти на $15–30 из-за эмбарго ЕС»