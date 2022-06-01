В России заработала общая система блокировки спама

На сайтах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сотовых операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» появилась форма обратной связи, через которую россияне могут подать жалобу на спам-звонки и SMS, узнали «Известия».

От клиентов потребуется ввести ФИО, номер получателя и отправителя, а также краткие данные о поступившей рекламе. Планируется, что потребитель получит оперативный ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, подключенными к системе.

В ближайшее время к сервису подключатся и другие сотовые операторы. Информацию по нововведению подтвердили в ФАС. Обращение абонента будет предпосылкой, но оператор также проверит ее по дополнительным параметрам, сообщили в пресс-службе Tele2. Там уверены, что риска случайной блокировки номера, не относящегося к спам-рекламе, нет, даже если на него поступила жалоба. «Билайн» также в скором времени присоединится к системе, рассказали в компании.

К четырем главным операторам подключена основная доля абонентов, поэтому разработанная система будет достаточна эффективна, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

При этом она не решит проблемы использования IP-телефонии в сочетании с подменой номера. В таком случае у абонента во время звонка может высветиться любой номер, при этом он не будет иметь отношения к незаконной рекламе, отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отборный номер: в России появилась общая система блокировки спама»