Реклама
Прямой эфир
Общество
Мобильным операторам предложили делиться сотовыми сетями
Общество
В России за сутки потушили 40 лесных пожаров
Общество
Турчак анонсировал внесение поправок по защите от списания за долги боевых выплат
Общество
СК России поддержал создание реестра педофилов
Общество
В России заработала общая система блокировки спама
Мир
Захват Новоселовки отрежет подразделения боевиков Украины от снабжения
Общество
В Подмосковье запустили строительство 20 новых школ
Мир
Власти Купянска лишили пенсионеров денег
Интернет
СК выступил за изменение порядка регистрации в соцсетях
Армия
ПГРК «Ярс» приняли участие в военных учениях в Ивановской области
Экономика
В Подмосковье сообщили о росте производства мяса и яиц

В России заработала общая система блокировки спама

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайтах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сотовых операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» появилась форма обратной связи, через которую россияне могут подать жалобу на спам-звонки и SMS, узнали «Известия».

Номер на подмену: в России появится общая система блокировки спама
Насколько она будет эффективна и как граждане смогут ее использовать

От клиентов потребуется ввести ФИО, номер получателя и отправителя, а также краткие данные о поступившей рекламе. Планируется, что потребитель получит оперативный ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, подключенными к системе.

В ближайшее время к сервису подключатся и другие сотовые операторы. Информацию по нововведению подтвердили в ФАС. Обращение абонента будет предпосылкой, но оператор также проверит ее по дополнительным параметрам, сообщили в пресс-службе Tele2. Там уверены, что риска случайной блокировки номера, не относящегося к спам-рекламе, нет, даже если на него поступила жалоба. «Билайн» также в скором времени присоединится к системе, рассказали в компании.

К четырем главным операторам подключена основная доля абонентов, поэтому разработанная система будет достаточна эффективна, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

При этом она не решит проблемы использования IP-телефонии в сочетании с подменой номера. В таком случае у абонента во время звонка может высветиться любой номер, при этом он не будет иметь отношения к незаконной рекламе, отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отборный номер: в России появилась общая система блокировки спама»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022