Верховный суд РФ расширил трактовку самообороны при проникновении преступников в дом

Верховный суд России расширил пределы самообороны для граждан в случае ограбления. Соответствующее постановление судебный орган распространил 31 мая.

По новым нормам самообороной теперь являются действия, которые направлены на защиту жилья при незаконном проникновении даже в том случае, когда грабители не совершили нападения на окружающих или не угрожали им расправой.

Россияне также будут вправе прибегнуть к самообороне в тот момент, когда преступники начинают угрожать применять насилие, например направляя оружие на жертву, дополняет «Газета.Ru».

Юрист Михаил Прядко прокомментировал это постановление в разговоре с «Известиями» и предупредил, что формально уровень самообороны во время нападения или попытки ограбить жертву не должен превышать уровень самой угрозы, при этом каждый случай в судебной практике рассматривается отдельно. Он также считает принятие нового постановления шагом в верном направлении, так как посягательство на дом и попытка ограбить человека в любом случае несут ему угрозу.

О направлении в правительство и ВС РФ законопроекта «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв стало известно 7 февраля. Документ содержит предложения по предоставлению гражданам права защищать свою жизнь, а также жизнь родных и близких всеми способами от преступных посягательств лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов тогда пояснил «Известиям», что считает недопустимым, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых.

По его словам, тема такого изменения законодательства поднималась ранее, но не была поддержана. Однако в декабре прошлого года Владимир Путин провел заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где этот вопрос вновь обсуждался. Российский лидер дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне.