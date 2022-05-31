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Матвиенко поблагодарила Мозамбик за позицию по Украине

Матвиенко: Россия и Украина были близки к мирному соглашению
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко во вторник, 31 мая, в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси отметила высокий уровень двустороннего сотрудничества, поблагодарила страну за сохранение нейтралитета по украинскому вопросу, а также рассказала о том, что привело к кризису на Украине, передает корреспондент «Известий.

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«Россия рассматривает Мозамбик как проверенного временем партнера, с которым мы 47 лет развиваем взаимовыгодное сотрудничество. <…> Хочу поблагодарить за взвешенную позицию по основным международным проблемам, за координацию усилий в ООН», — отметила Мативиенко.

Спикер Совфеда отметила, что торгово-экономическое сотрудничество стран имеет потенциал для развития. Взаимный товарооборот по итогам 2021 года составил $107 млн, но может быть еще больше. Необходимо уделить больше внимания взаимным проектам. Многие российские компании заинтересованы в работе на рынке Мозамбика, указала спикер Совфеда.

При этом Матвиенко отметила, что, несмотря на самые жесткие в истории санкции, российская экономика устойчива, рубль стабилизировался.

Она подчеркнула, что односторонние санкции незаконны, а также разъяснила позицию РФ по Украине.

Матвиенко напомнила, что Москва приложила все усилия для мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, разгоревшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году. Однако Украина взяла курс на вступление в НАТО, что несло опасность для РФ, а Запад предпринял попытки сделать из страны анти-Россию. Москва была вынуждена предпринимать меры и реагировать на нежелание Киева прекращать братоубийственную войну против жителей Донбасса.

«Хочу поблагодарить за взвешенную и нейтральную позицию. Всё это делалось ни один год, делалось всё, чтобы превратить братское государство Украину в анти-Россию, превратить в русофобское государство. Там давно уже потерян суверенитет, там внешнее управление... Мы вели переговоры по мирным договоренностям, мы отвели войска от Киева, и почти было подготовлено соглашение, которое устраивало и Россию, и Украину. Основные условия, что Украина останется внеблоковым государством и не будет ядерным государством, но, к сожалению, те, кто осуществляет внешнее управление, не дали его подписать. Мы открыты к переговорам и согласны с тем, что нужно решать вопросы дипломатически, но нужна воля обеих сторон», — указала Матвиенко.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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