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В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
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В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Если Евросоюз откажется от российской нефти, ему придется столкнуться с худшим кошмаром политиков — стагфляцией, пишет аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви. По его словам, стагфляционные опасения набирают силу: более 70% инвесторов ожидают «экономического шторма» на фоне антироссийских санкций.

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«Цены на энергоносители уже достигли заоблачных высот, а на сырьевых рынках наблюдается беспрецедентный скачок цен. Самое главное, мировые запасы нефти сокращаются», — пишет автор.

Автор статьи отмечает, что украинский кризис обнажил глубину экономических взаимосвязей в Европе и поставил под сомнение восстановление стран от последствий пандемии. Сегодня они переживают стремительный рост цен на энергоносители и по сути испытывают кризис, связанный с инфляцией, отмечает автор.

Ризви считает, что планы Евросоюза запретить российскую нефть способны вызвать стагфляцию.

Он полагает, что повторение кризиса 2009 года весьма реально. Если сравнить кризисы 1980-х годов и 2009 года, то у них одна разница: кризис 2009 года длился не так долго.

Осама Ризви отметил, что от повторения кризиса 1980-х годов Запад отделяют два фактора: скорое снижение темпов инфляции и отсутствие потрясений на рынке. Но эмбарго на российскую нефть приведет к взлету цен на топливо.

31 мая ЕС согласовал частичное эмбарго на нефть из РФ. В частности, исключен запрет на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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