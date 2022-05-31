Минстрой обновил правила по шумоизоляции в домах

Минстрой России усовершенствовал свод правил по защите от шума в жилых домах и общественных зданиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 31 мая.

В частности, речь идет о своде правил 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51), который содержит требования, применяемые в том числе при проектировании звукоизоляции и звукопоглощения перекрытий, стен, перегородок, дверей, окон и других элементов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.

«Современные материалы и технологии позволяют достичь эффективной звукоизоляции междуэтажных перекрытий и обеспечить изоляцию ударного шума, проникающего как из соседних квартир жилого дома, так и из помещений с инженерным оборудованием зданий», — сказал замглавы министерства Сергей Музыченко.



Он добавил, что в обновленном своде правил установлены требования к параметрам подобных материалов, которые обеспечат возможность сокращения толщины и материалоемкости стен и перегородок за счет применения облегченных конструкций с повышенной звукоизоляцией.

По информации Минстроя, принципиальное отличие новых материалов состоит в более эффективной защите от структурного шума. Это важно, например, при устройстве «плавающих полов» с применением в качестве подложки под паркет, ламинат и другие напольные покрытия разновидностей пенополиэтиленов. Такие материалы отличаются химической инертностью по отношению к цементу, бетону и стойкостью к большинству растворителей.



«В обновленном СП 51 приведена систематизация шумозащитных сооружений: экранов, выемок, насыпей, земляных валов, их комбинаций, шумозащитных жилых зданий, зданий-экранов нежилого назначения, описаны правила выбора и расчета акустической эффективности этих сооружений. Это позволит проектировать и внедрять в практику строительства наиболее технически эффективные и экономически рациональные шумозащитные мероприятия при одновременном обеспечении нормативного шумового режима в жилых помещениях зданий на территориях, прилегающих к транспортным и промышленным источникам городского шума», — отметил исполняющий обязанности директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Кроме того, СП 51 дополнен методами определения шумовых характеристик авиатранспорта, в том числе при вылетах воздушных судов с аэродрома, заходах на посадку, пролетах по трассе, а также определением шумозащитных зданий и требованиями к ним.

Применение на практике нового свода правил позволит проводить на единой методологической основе уточненные расчеты и оценку воздействия шума внешних и внутренних его источников на жилые территории, а также на жилую и общественную застройку.

Актуализация СП 51 организована Минстроем России. Обновленный документ вступил в действие и доступен на сайте ведомства.

В мае 2020 года партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на шум в многоквартирных домах ночью. В июне 2021 года он прошел первое чтение, но на втором процесс приостановися.

Предлагалось дополнить Жилищный кодекс новой статьей, согласно которой собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан «обеспечить соблюдение тишины в ночное время», требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах. Нарушением тишины предлагалось не считать звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Однако профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ высказал ряд замечаний по законопроекту, в том числе возник вопрос, кого считать участниками жилищных правоотношений, поскольку в тексте законопроекта субъектами указывались лишь собственники помещений.