Церемония прощания с 20-летней балериной началась в Москве

В Москве 31 мая началась церемония прощания с 20-летней балериной Алесей Лазаревой из труппы московского Театра классического балета.

Проводить девушку в последний путь пришло множество людей, многие из которых не могут сдержать слез.

О смерти балерины сообщили в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте» 29 мая. Представители учреждения отметили, что Алеся была артистичной, утонченной и сильной артисткой. Она получила золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой.

Мать девушки рассказала, что в свидетельстве о смерти указана «внезапная сердечная смерть». По словам женщины, никаких проблем со здоровьем у ее дочери не было, каждые полгода Алеся проходила медицинское обследование.