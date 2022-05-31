Wildberries включил постоплату для 75% пользователей

Онлайн-платформа Wildberries запустила опцию оплаты при получении заказов, она стала доступа для 75% покупателей в конце мая. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса во вторник, 31 мая.

«Мы стремимся улучшать сервис для наших пользователей, мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции — в частности, пользоваться возможностями постоплаты, которая широко доступна только у нас и является одним из любимых сервисов у наших покупателей», — сказали в компании.

Онлайн-оплата при получении заказа в пункте выдачи осуществляется с банковской карты покупателя. Для этого пользователю нужно заранее привязать ее в личном кабинете во время формирования заказа.

Wildberries продолжает постепенно расширять программу поощрения ответственных покупателей, которая предполагает сокращение доли возвратов и брака при примерке вещей. Это негативно влияет на экологию из-за роста объемов транспортировочной упаковки и ведет к увеличению расходов предпринимателей, реализующих товары на платформе.

«Параметры условий отказа от товаров или возврата будут и дальше меняться — это позволит мотивировать пользователей к осознанным заказам и поощрять покупателей с низкой долей возврата вещей», — подчеркнули в пресс-службе.

27 мая «Известиям» опровергли появившуюся в СМИ информацию о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров — она не соответствует действительности. В компании сообщили, что в личных кабинетах всех пользователей интернет-магазина появился обновленный раздел с информацией о покупках — в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. В большинстве регионов России и странах СНГ он бесплатный — в зависимости от суммы выкупа.

23 мая РБК писал о жалобах покупателей Wildberries на штрафы за возврат товара. Первые уведомления клиенты стали получать около месяца назад. Тогда речь шла о списании по 100 рублей за каждый товар в случае отказа от него. 25 мая Forbes сообщил, что маркетплейс изменил оферту для потребителей и ввел новую систему ранжирования клиентов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало разъяснение, касающееся прав потребителей при возврате купленного в Wildberries товара. По закону, если потребитель отказывается от некачественного товара, продавец должен вернуть ему деньги. Но из этой суммы ритейлер может вычесть средства, которые компания потратила на доставку товара от потребителя. Однако все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. Если их понес потребитель, продавец обязан возместить их ему в качестве понесенных убытков.