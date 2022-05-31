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Рабочий погиб от удара током при монтаже рекламы в Волгоградской области

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Двое рабочих получили удар током во время установки рекламного щита в Волгоградской области. Один из потерпевших скончался.

Инцидент произошел в городе Краснослободск в Среднеахтубинском районе. Двое рабочих устанавливали щит на улице Ленина и были поражены током. Потерпевших доставили в больницу № 25 в Волгограде. Один из рабочих скончался, второй находился в реанимации в тяжелом состоянии, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

26 мая в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на стройке. Мужчины упали в результате падения с высоты 32-го этажа. По данным прокуратуры, потерпевшие находились в люльке, когда один из тросов конструкции оборвался.

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